100 saat sonra kurtarılan Cemile Hasar umut oldu

AHMET YİĞİT/ADIYAMAN

Depremden sonradan yurdun çeşitli kentlerinden ve yurt dışından gelen ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yüzlerce binanın yerle bir olduğu Adıyaman'da soğuk hava şartlarına rağmen ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6 kişinin ölü olarak çıkarıldığı Adıyaman merkezdeki Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan Akgül Apartmanı'nda başlatılan çalışmalar 34 saat sonra sonuç verdi. 36 yaşındaki Cemile Hasar depremden 100 sonra sıkıştığı alandan kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Hasar'ın ardından binada bulunan ve ekiplerin çağrılarına cevap veren 3 kişinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Üniversitesi'nde memur olarak çalışan Cemile Hasar'ın Malatya'dan gelen yakınları kurtarma çalışmalarını gözyaşları ile izledi.

Termal kameralar aramalarda umut oluyor

Kurtarma çalışmalarında bulunan AKUT ekiplerine yardımcı olan Tayvan ekibinin elinde bulunan termal kamera ve hassas ses dinleme cihazları Adıyaman'ın bir çok noktasında arama kurtarma çalışmalarını hızlandırıyor. Kızılötesi dalgalarla insan bedenindeki ısıyı algılayan kameralar, ses alınmayan binalarda bile yaşam olup olmadığını tespit ediyor. Adıyaman'da neredeyse her sokakta enkaz olması nedeniyle çıkarılan yaralılar zorlukla hastanelere yetiştiriliyor.