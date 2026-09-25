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101 milyon kişinin kimlik verisini sızdıran yasa dışı panele operasyon: 2 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen siber güvenlik soruşturması kapsamında, milyonlarca kişiye ait kimlik ve iletişim bilgilerinin sorgulanmasına imkan tanıyan yasa dışı panelin yöneticisi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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101 milyon kişinin kimlik verisini sızdıran yasa dışı panele operasyon: 2 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yasa dışı panellere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, "Dragon Hackerz" isimli yasa dışı sorgu paneli takibe alındı.

Bu kapsamda, 101 milyon kişiye ait kimlik verisi ile 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkan sağladığı belirlenen paneli yöneten şüphelilere yönelik 24 Eylül'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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