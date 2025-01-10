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105 kişi hayatını kaybetmişti: Bilge Sitesi davasında eski başkan tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 8 Ocak’ta yapılan karar duruşmasında 21 yıl hapis cezası alarak tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç yapılan itiraz üzerine “adli kontrol şartıyla” tahliye edildi.

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105 kişi hayatını kaybetmişti: Bilge Sitesi davasında eski başkan tahliye edildi
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Osmaniye’de 6 Şubat 2023’teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili davada “bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, fenni mesul Haluk Koç ve eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun, avukatları tarafından Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz üzerine “adli kontrol şartıyla” tahliye edildi. Davanın başından beri tutuklu bulunan Fenni mesül Ayhan Gedik’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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