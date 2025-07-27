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105 suç kaydı bulunan şahıs, sahte AKUT kıyafetiyle yangın bölgesinde yakalandı

Bursa'nın Gürsu-Kestel arasındaki orman yangını bölgesinde arama kurtarma kıyafetiyle yakalanan H.M.A.’nın 105 suç kaydı bulunduğu ve 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Haber Merkezi
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105 suç kaydı bulunan şahıs, sahte AKUT kıyafetiyle yangın bölgesinde yakalandı
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Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınlarında, bölgeye yardım etme bahanesi ile AKUT gönüllüsü kıyafetleriyle gelen H.M.A.'nin şüpheli hareketleri, jandarma ekiplerini kuşkulandırdı.

Zanlının sorgusunda 105 suç kaydının bulunduğu ve 9 ayrı suçtan da aranmasının olduğu tespit edildi.

Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.M.N. ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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