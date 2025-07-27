105 suç kaydı bulunan şahıs, sahte AKUT kıyafetiyle yangın bölgesinde yakalandı
Bursa'nın Gürsu-Kestel arasındaki orman yangını bölgesinde arama kurtarma kıyafetiyle yakalanan H.M.A.’nın 105 suç kaydı bulunduğu ve 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınlarında, bölgeye yardım etme bahanesi ile AKUT gönüllüsü kıyafetleriyle gelen H.M.A.'nin şüpheli hareketleri, jandarma ekiplerini kuşkulandırdı.
Zanlının sorgusunda 105 suç kaydının bulunduğu ve 9 ayrı suçtan da aranmasının olduğu tespit edildi.
Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.M.N. ile alakalı soruşturma başlatıldı.