107. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı yayımlandı! ÖGG sınavı ne zaman açıklanacak?
Özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren ve güvenlik alanında eğitim almak isteyen bireyler 24 Şubat 2024 tarihinde ÖGG sınavına girdiler. 107. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Peki, ÖGG sınavı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
107. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
Özel güvenlik sınavı 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. EGM web sitesinden, ‘’Özel güvenlik 107. temel eğitim ve 83. yenileme eğitimi sınavı soru kitapçıkları yayımlanmıştır.‘’ duyurusu yapıldı. ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı bugün (27 Şubat) yayımlandı.
Sınav soru kitapçıkları için tıklayınız
ÖGG sınavı ne zaman açıklanıyor?
107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 24 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Yayınlanan kılavuz bilgisine göre Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.