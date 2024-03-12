11 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 139 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale’de eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-24” operasyonlarında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, ATM’ler üzerinden QR kod ve cepbank yöntemi ile birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği, suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla yurt dışına çıkartılarak akladıkları ve şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 Milyon TL işlem hacminin bulunduğu tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, 'Egebet' isimli güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturarak erişilebilen yasa dışı bahis sitesinin panel sağlayıcısı ile paneli satın alarak yasa dışı bahis oynatılmasına imkan sağlayan 16 farklı grup ve organizasyon içerisinde oldukları tespit edilen 51 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Elazığ merkezli Çanakkale ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, üçüncü şahıslara ait elektronik para ve banka hesaplarının temin ettikleri, bu hesapların kontrollerinin sağlanarak birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık yaptıkları, suçtan elde edilen gelirin kripto varlıklar kullanılarak akladıkları ve şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 50 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı."

Yerlikaya, operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda Türk lirası ve döviz ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu belirtti.