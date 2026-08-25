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11 ilde yasa dışı bahis ve kaçakçılık operasyonu: 68 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kaçakçılığa yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 77 şüpheliden 68’inin gözaltına alındığını açıkladı. 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Merkezi
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11 ilde yasa dışı bahis ve kaçakçılık operasyonu: 68 şüpheli gözaltında
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Gürlek, operasyonun İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyona İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerinin ekipleri katıldı.

Toplam 77 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 68 kişi gözaltına alındı. Diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonun, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

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