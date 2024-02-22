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11 kentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

11 kentte düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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11 kentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kırklareli merkezli Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Manisa illeri olmak üzere 11 kentte operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, düzenlenen operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.

 

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