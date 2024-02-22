11 kentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
11 kentte düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kırklareli merkezli Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Manisa illeri olmak üzere 11 kentte operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, düzenlenen operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.