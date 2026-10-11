11 kişi yaşamını yitirmişti! O anın görüntüleri ortaya çıktı, işte kaza nedeni
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
EDS kamerası görüntülerinde, tur otobüsünün kaçırdığı otoyol sapağına dönmek için geri manevra yaptığı sırada çekiciyle çarpıştığı görüldü.
Manisa'da tur otobüsü ile tırın çarpışması onucu 11 kişi hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bu kadar çok kişinin yaşamını yitirmesi, kazanın nasıl meydana geldiğinin de merak edilmesine yol açtı.
11 kişi hayatını kaybetmişti
Görüntülerde tur otobüsünün yan yolda durup geri geri gittiği ve o sırada tırın çarptığı görülüyor. Görüntüler tur otobüsünün kavşağı kaçırdığını ve geri geri giderek kazaya neden olduğunu gösteriyor. Çarpışmanın etkisiyle otobüs yana devrildiği ve çekicinin de kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole savrulduğu görüntüye yansıyor.