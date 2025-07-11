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11 kişinin öldüğü Mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar açıklandı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde geçen yıl meydana gelen patlama sonucunda 11 kişinin hayatını kaybetmesi ve 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili yargılanan 4 kişi hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıkları taksirle ölüme neden olma suçundan sorumlu buldu.

Haber Merkezi
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11 kişinin öldüğü Mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar açıklandı
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2024 yılı Aralık ayında meydana gelen ve kamuoyunda mühimmat fabrikası patlaması olarak bilinen olayda mahkeme karar verdi. 11 kişinin öldüğü olayda, 4 sanık 4 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası aldı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin hakkında dava açılan 4 sanık, 4 yıl 7 ay ile 9 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Y. ve Serkan B. ile tutuksuz sanıklar Hulusi Yağız A. ve Murad B, olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

9 yıl 2 ay hapis cezası

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar beraatlerini talep etti. Bugünkü davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayda asli kusurlu olduğu belirlenen Cem Y., Serkan B. ve Murad B.'yi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, olayda tali kusurlu olduğu belirlenen Hulusi Yağız A.'yı ise aynı suçtan 5 yıl 6 ay takdir indirimi 4 yıl 7 ay hapse mahkum etti.

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