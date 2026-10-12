11 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförlerin ifadeleri ortaya çıktı

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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün meydana gelen kazada, çarpışmanın şiddetiyle araçlar yol kenarına savruldu. Feci kazada 11 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 27 kişi de yaralandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen otobüs şoförü M.A., yolcuların uyarısı üzerine kavşağı kaçırdığını fark ettiğini söyledi. M.A., geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı esnada çarpışmanın meydana geldiğini ifade etti. Direksiyonu Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devraldığı öğrenilen M.A. ile birlikte toplam 3 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı.

"Otobüsü son anda fark ettim”

Otobüsün sahibi ve yedek şoförü olan M.Y., kaza sırasında arka sıralarda oturduğunu, sürücünün sapağı kaçırdığını anlayınca öne doğru ilerlediği sırada şiddetli çarpışmayla ön koltuklara savrulduğunu aktardı. Çekici şoförü H.K. ise kendi şeridinde seyrederken otobüsü son anda fark ettiğini, sola manevra yapmaya fırsat bulamayarak çarpmak zorunda kaldığını beyan etti.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkisindeki facianın ardından gözaltına alınan 3 şüphelinin adli süreçleri devam ederken, kazada yaralanan 27 kişiden 13'ünün hastanedeki tedavilerine devam edildiği bildirildi.