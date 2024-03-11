11 Mart 2024 Resmi Gazete yayımlandı! 11 Mart 2024 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'de 11 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Mart 2024 tarihli ve 32486 sayılı Resmî Gazete detayları…
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelikler
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Üsküdar Üniversitesi Çocuk-Ergen Gelişimi ve Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Metabolik ve İnflamatuvar Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Üsküdar Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İlân bölümü
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri