11. Yargı Paketi ekim ayında Meclis'te: Trafikte yol kesmenin cezası artacak, yaş arttıkça indirim azalacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ekim ayında Meclis’e sunulacak 11. Yargı Paketi ile internet dolandırıcılığı, sanal bahis, trafikte yol kesme gibi suçlara yönelik cezaların artırılacağını söyledi. Paketteki bir diğer ayrıntı ise suça sürüklenen çocuklarla ilgili... Suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimlerinde yaş arttıkça oran azalacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi’nin yeni yasama yılının başlamasının ardından ekim ayı içerisinde Meclis’e geleceğini söyledi. Yeni paket ile birlikte özellikle son yıllarda artış gösteren internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi suçlara yönelik cezalar artacak.

Bakan Tunç, gençleri hedef alan bilişim suçlarına karşı yargının elindeki araçların güçlendirileceğini söyledi. Ayrıca düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açılması bağımsız suç kapsamına alınacak. Kurusıkı tabancaların da bu düzenleme dâhilinde değerlendirileceği kaydedildi.

Trafikte yol kesme gibi tehlikeli eylemler ise ayrı bir suç başlığı altında cezalandırılacak.

Yaş arttıkça indirim azalacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre pakette öne çıkan bir diğer başlık, suça sürüklenen çocuklara yönelik ceza indirimi oldu. Mevcut sistemde 12 yaş altındaki çocuklar cezalandırılmazken, 12-15 ve 15-18 yaş aralığında ceza indirimi uygulanıyordu. Yeni düzenlemenin ardından yaş arttıkça indirim oranı azalacak. Böylece özellikle ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden şekillenecek.

Af çıkacak mı?

Pakette af ile ilgili bir düzenleme ise olmayacağı öngörülüyor.

Dava süreçleriyle ilgili düzenlemeler de var

Ortaklığın giderilmesi davalarında ilk satış, hissedarlar arasında taşınmazın rayiç bedeli üzerinden yapılacak.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda değişiklikle avukatların talepleri doğrudan reddedilemeyecek, reddedilirse özel gerekçe yazılacak.

E-duruşma uygulaması genişletilerek ön inceleme duruşmalarında da kullanılabilecek.

Ara buluculukta taraf vekilleri için ücret düzenlemesi yapılacak.

Bonolarda karekod uygulaması zorunlu hâle gelecek.

Belirsiz alacak davaları kaldırılacak, kısmi davalarda zamanaşımı kesilecek.

Yargıtay’da yetki ve görevden bozma olmayacak, bu hususlar istinaf aşamasında çözülecek.

