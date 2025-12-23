11. Yargı Paketi Meclis'te: Deprem suçluları düzenlemede kapsam dışı bırakılıyor

Depremzedelerin günlerdir başlattıkları eylemler ve son olarak Meclis önünde tuttukları nöbet sonuç verdi.

Deprem suçları Covid-19 düzenlemesinin dışına çıkarıldı. Böylece 6 Şubat veya öncesinde deprem suçu nedeniyle yargılananlar 11. Yargı Paketi'ndeki aftan yararlanamayacak.

Abdullah Güler: İstisna kısmına ekleyeceğiz

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz" dedi.

55 bin kişinin ilk aşamada serbest kalması öngörülüyor

11. Yargı Paketi'nde yer alan örtülü af düzenlemesiyle deprem suçlularının da affedilecek olması büyük tepki toplamış depremzede aileler eyleme başlamıştı.

MHP'nin baskısıyla yapılan değişiklikle Covid-19 erken tahliye düzenlemesi genişletildi. İstisnalar dışında, 31 Temmuz 2023 öncesi suç işlemiş yaklaşık 55 bin hükümlü, açık cezaevine ve denetimli serbestliğe üç yıl erken geçebilecek. Düzenlemenin yasalaşması durumunda, belirlenen istisnalar dışında kalan bu hükümlülerin ilk etapta serbest bırakılması planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen istisnalar dışında kalan hükümlülerden yaklaşık 55 bin kişinin ilk aşamada serbest kalması öngörülüyor.