11. Yargı Paketi'nin Meclis Başkanlığı’na sunumu ertelendi
Trafikte yol kesenlerin 3 yıla kadar, düğün ve nişan gibi etkinliklerde havaya ateş açanların ise 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasının önünü açacak 11. Yargı Paketi'nin Meclis Başkanlığı’na sunumu gelecek haftaya ertelendi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi’nin Meclis Başkanlığı’na sunumunun ertelendiğini açıkladı. Güler paylaşımında, “11. Yargı Paketi taslağında İnfaz ve Covid ile ilgili düzenlemeler yer almıyor. Bu konuların etki analizini talep edeceğiz. Paketi önümüzdeki hafta Meclis’e sunacağız” ifadelerini kullandı.
11. Yargı paketinde yer alan düzenlemeler
11. Yargı Paketi'nde bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar, kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar, trafikte yol kesenler, ağırlaştırılmış müebbet ve örgüt suçlarına yönelik düzenlemeler yer alıyordu.
18 yaşından küçük çocuklara verilecek cezaların artırılmasıyla ilgili düzenleme, 11. Yargı Paketi’nden çıkarılmıştı.