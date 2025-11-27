  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 11 yıl aradan sonra ilk ziyaret: Papa 14. Leo İstanbul'da
Takip Et

11 yıl aradan sonra ilk ziyaret: Papa 14. Leo İstanbul'da

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
11 yıl aradan sonra ilk ziyaret: Papa 14. Leo İstanbul'da
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Papa 14. Leo, Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a geldi. Papa 14. Leo’yu taşıyan uçak 19.20’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Papa’yı İstanbul Valisi Davut Gül, karşıladı. Karşılaşmanın ardından Papa, havalimanından ayrıldı.

Ziyarette Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ve yetkililer yer alıyor. Papa, 3 gün boyunca İstanbul’da cami ve kiliseler olmak üzere birçok ziyarette bulunacak.

Gündem
Papa 14. Leo'dan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a ziyaret
Papa 14. Leo'dan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a ziyaret
Güney Kıbrıs: Türkiye ile deniz sınırlarını belirlemek için müzakereye hazırız
Güney Kıbrıs: Türkiye ile deniz sınırlarını belirlemek için müzakereye hazırız
RTÜK, 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza kesti
RTÜK, 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza kesti
Teröristbaşı Öcalan'ın avukatı: Tecrit koşulları esnetildi, PKK bağlantılı diğer mahkumlarla görüşebiliyor
Öcalan'ın avukatı: Tecrit koşulları esnetildi, PKK bağlantılı diğer mahkumlarla görüşebiliyor
Narkokapan-2 operasyonu: 458 şüpheli gözaltına alındı
Narkokapan-2 operasyonu: 458 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye'ye olması çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretinin Türkiye'ye olması çok önemli