110. Dönem Kaymakamlar Kurası! Erdoğan: Makamlar, koltuklar ve unvanlar gelip geçici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 110. Dönem Kaymakamlar Kura Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Aday kaymakamlık süreci boyunca bilgi, görgü ve tecrübesiyle rehberlik eden meslek büyüklerinize de tebriklerimi gönderiyorum.

Yeni görev yerleriniz şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

Enez'den Şemdinli'ye 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde kıymetlidir. Bu ilçelerimizde yaşatan vatandaşlarımızın kamu hizmetine yetişmesi için devlet olarak en temel önceliğimizdir. Çok önemli işler düşüyor. İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik toprağında yaşayan herkes aynıdır.

Makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçici

Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir. Tüm idarecilerimizin de bu asli vazifesidir. Kapınıza kim gelirse gelsin sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Hakkıyla icra etmek her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ve rikkat ister. Devletin gören gözü, işiten kulağı ve merhamet kucağı olacaksınız. Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Çok kritik vazifeler üstleneceksiniz. Makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçicidir ama aynı zamanda bunlar imtihan vesilesidir. Aslolan bu sınavdan geçmek, geride yad edilecek hizmetler bırakabilmektir. Kibir zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız.

Bizim insanımız mahcup ve mağrurdur. Yarasını herkese açıp göstermez, derdini her önüne gelene söylemez. Dış görünüş çoğu zaman yanıltıcıdır. Gerekirse siz kapı kapı dolaşıp siz onları arayıp bulacaksınız.

Tehditlerden uzak tutmak için gerekli tedbirleri alıyoruz

Dünya özellikle son 20 yılda geçmişte hiç olmadığı kadar bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümlerin başında dijital teknolojiler oldu. Devlet olarak yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyor ve özen gösteriyoruz. Birey, aile ve topluma yönelik etkilerini gençlerimizle birlikte tehditlerden uzak tutmak için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Görevi ve konumu ne olursa olsun kamu görevinde vazife üstlenen herkesin devletin itibarına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor. Tüm kamu personelimizde gerekli özeni göstermesini bekliyorum.