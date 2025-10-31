110 kişi yargılanıyordu: Saraçhane davasında 109 kişi hakkında beraat kararı verildi

  1. Ekonomim
İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 110 sanıklı Saraçhane davası duruşmasında hakim, 109 sanığın beraatine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolara katılmalarının ardından yargılanan 110 kişiden 109'u hakkında beraat kararı verildi.

Saraçhane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan çoğu genç ve öğrenci olan 110 kişi hakkındaki yargılama, bugün İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Mahkeme, savunmaların tamamlanmasının ardından 109 kişi hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme bir kişinin dosyasını ise ayırdı.

Mahkeme kararında, 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı' başlıklı 34. Maddesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin '..ve toplantı özgürlüğü başlıklı 11. Maddesine, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 3. Maddesindeki (herkesin önceden izin almaksızın, şiddet veya silah kullanmadan gösteri veya toplantı düzenleyebileceğine ilişkin) hükümleri ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararları anımsatıldı.

Ne oldu?

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının 18 Mart'ta iptal edilmesi ve ertesi gün gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart operasyonu İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde eylemlere neden olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu Saraçhane’deki eylemler günlerce devam etmişti. Eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 26 Mart’ta gözaltına alınan çoğunluğu genç ve öğrenci olan 110 kişi hakkında, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

