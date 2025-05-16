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112 Acil'e asılsız ihbara ceza yağacak: 15 bin lira ceza kesilecek

112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara yönelik düzenleme yürürlüğe girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere arayanlara 1500 TL, olay yerinde yapılan tespitte ihbarın asılsız olduğu belirlenirse 15 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Haber Merkezi
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112 Acil'e asılsız ihbara ceza yağacak: 15 bin lira ceza kesilecek
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112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara yönelik düzenleme yürürlüğe girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edip asılsız ihbarda bulunanlara yaptırım geliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye il valileri tarafından 1500 lira idari para cezası uygulanacak.

Yapılan ihbarın asılsız çıkması halinde olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ihbarcıya vali tarafından 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

İki katı ceza uygulanacak

Hem meşgul etme, hem de asılsız ihbarda bulunanlar bir yıl içinde suçu tekrar ederlerse idari para cezası iki katına çıkarılacak.

112, kolluk kuvvetlerine yapılacak ihbarlar için de kullanılıyor

112 Acil Yardım Hattı sadece sağlık hizmeti için değil, kolluk kuvvetlerine yapılacak ihbarlar için de kullanılıyor.

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