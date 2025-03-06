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112 çalışanı telefonda heimlich manevrasını tarif etti: 30 günlük bebeğin hayatını kurtardı

Şanlıurfa'da bebeğini emzirirken 30 günlük bebeğin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Anneyi telefonda yönlendirerek heimlich manevrasını anlatan 112 çalışanı bebeğin hayatını kurtardı.

Haber Merkezi
AA
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112 çalışanı telefonda heimlich manevrasını tarif etti: 30 günlük bebeğin hayatını kurtardı
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112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan anne 30 günlük bebeği Nilüfer'in nefes borusuna anne sütü kaçtığını ve nefes alamadığını söyledi.

Panik yaşayan anneyi yatıştıran sağlık ekipleri önce adrese ambulans yönlendirdi. Çağrıya yanıt veren Acil Tıp Teknikeri (ATT) Zehra Tankuş, bebeğe nasıl müdahale etmesi konusunda anneyi yönlendirerek yapması gerekenleri tarif etti.

Direktifleri yerine getiren anne, bebeğinin nefes alması üzerine gözyaşlarına boğuldu. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu. 

Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.

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