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112'ye asılsız ihbara 15 bin lira para cezası geliyor

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız aramaların önüne geçmek için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. AK Parti'nin yeni kanun teklifi, asılsız çağrılara bin 500 lira para cezası kesilmesini öngörüyor. Bu ceza, ekiplerin sahaya yönlendirilmesi halinde 15 bin liraya kadar yükselecek.

Haber Merkezi
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112'ye asılsız ihbara 15 bin lira para cezası geliyor
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AK Parti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız aramalara yönelik kesilen para cezalarını artıran düzenleme başta olmak üzere 32 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere bin 500 lira, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Binlerce asılsız çağrı geliyor

2024 yılında 103 milyon çağrının yüzde 28'i, 2025'in ilk üç ayında 14,6 milyon çağrının yüzde 30'u asılsız olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtiliyor.

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