112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Adana'da Yüreğir Belediyesinin katkılarıyla ilçeye bağlı Doğankent Mahallesi'nde kurulan Doğankent Nüfus Şefliğinin açılışına katıldı.

"Türkiye'nin Huzuru Adana" toplantısında kent için yapılabilecekleri ele aldıklarını hatırlatan Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük sorunlarımızdan bir tanesi maalesef uyuşturucu durumu. Uyuşturucu, artık Doğankent'te de Solaklı'da da Yunusoğlu'nda da sıkıntı haline gelmiş durumda. Üzülerek söylemek istiyorum; gençlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız maalesef uyuşturucunun, uyuşturucuların kucağına düşmüş durumda. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapacağız. Zehir tacirlerine, Allah'ın izniyle nefes aldırmayacağız. Zehir tacirlerinin, hep birlikte nefeslerini keseceğiz."

Sağlam, bu mücadelenin yapılması için vatandaş desteğinin ve ihbarların çok önemli olduğunu ifade etti.

Sadece güvenlik önlemleriyle bu sorunu çözmelerinin mümkün olmadığına dikkati çeken Sağlam, "Sizlerin bize ihbarda bulunması gerekir. Mahallenizde, sokağınızda, evinizin önünde bu işlerle uğraşan şerefsizler varsa bunları 112'ye bildireceksiniz. Amansız, kararlı bir şekilde bunlarla mücadele edilecek. Yeni bir düzenleme getireceğiz. 112'ye ihbarda bulunanların artık kimliklerini söyleme ihtiyacı olmayacak. Kimliklerinin saklı kalmasını istiyorlarsa o da saklı olarak kalacak, hiçbir tarafa bildirilmeyecek." diye konuştu.

Sağlam, kendinde suç işleme özgürlüğü gören yapılara karşı mücadelede kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirtti.

Düzensiz göçle mücadele

Diğer önemli konunun da düzensiz göç olduğunu vurgulayan Sağlam, bu konuda Türkiye'de ilk etapta belirledikleri 4 pilot ilde araçlarla "Mobil Göç Noktası" uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Sağlam, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları paylaştı:

"Göçmenleri ikiye ayırıyoruz. Burada da haksızlık yapmamak lazım. Bir düzenli göçmenler, bir de düzensiz göçmenler. Düzenli göçmen, yasal olarak ülkemize girenlerdir. Bunlarla bizim bir sıkıntımız yok. Eğer bunlar bir suça karışmamışlarsa bizim misafirlerimizdir. Ama suça karışmışlarsa da bedelini öderler. Düzensiz göçmenler de yasa dışı yollarla ülkemize girenlerdir. Bunlarla amansız mücadele edeceğiz. Artık göçmenlerin 5-6 kişi veya 10 kişilik gruplar halinde mahallelerimizde, sokaklarımızda, köylerimizde gezmelerine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızı tedirgin etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir."