117 dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 117 Dönem Özel Güvenlik Sınavı Sonuçları konuları araştırılıyor. EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçlarını sorgulama işlemiş kişisel bilgilerin girişiyle görüntülenebiliyor.

117 DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak için heyecanla bekleyen adayları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yayımladığı resmi kılavuz ile 117. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının açıklanma tarihini kesinleştirdi. Adaylar, aylardır süren hazırlık sürecinin ardından bekledikleri sonuçlara çok kısa bir süre içinde ulaşabilecek.

EGM'nin duyurusuna göre, 117. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları, 7 Kasım 2025 Cuma günü kamuoyuna duyurulacak. Sınava katılan binlerce aday, belirtilen tarihten itibaren EGM'nin ilgili platformları üzerinden sınavda elde ettikleri puanları ve başarı durumlarını öğrenebilecekler.

117 DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. Sonuçlara erişmek için adayların, EGM’nin “Özel Güvenlik Daire Başkanlığı” sayfasına giriş yaparak “Sınav Sonuçları” bölümüne tıklamaları yeterli oluyor. Ardından T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu bilgilerini giren adaylar, başarı durumlarını, doğru ve yanlış sayılarıyla birlikte görüntüleyebiliyor. Ayrıca sınavda başarılı olanlar, kimlik kartı başvuru sürecine ilişkin bilgilere yine aynı sistem üzerinden ulaşabiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sonuçların açıklanmasının ardından itiraz sürecinin de başlayacağını duyurdu. Adaylar, sonuçlara ilişkin itirazlarını belirlenen tarihler arasında yazılı olarak yapabilecek. 117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı, güvenlik sektöründe görev almak isteyen binlerce aday için büyük önem taşırken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte yeni özel güvenlik görevlileri için istihdam süreci de resmen başlamış oldu.