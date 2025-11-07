117 dönem özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı (7 Kasım)? 117 dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları sınava girenler tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavın sonuçları adayların erişimine açılacak.

117 DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI (7 KASIM)?

Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 7 Kasım Cuma (BUGÜN) açıklanacak. Sınava katılan adaylar 10-12 Kasım tarihleri arasında yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları ise 13 Kasım’da duyurulacak. Özel Güvenlik sertifikasına sahip olmak isteyen adayların silahsız eğitimde ortalamasının en az 60 puan olması gerekmektedir. Temel eğitim sertifikası bulunanlar için ise sınav ortalamasında 50 puan şartı aranır.

117 DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 117. Dönem ve Temel Eğitim 93. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklanan takvime göre bugün erişime açılıyor.

ÖGG sonuçlarının en geç saat 13.00’a kadar paylaşılması bekleniyor. ÖGG sınav sonuçları duyurusu geldikten sonra adaylar sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişim sağlayabilir.

ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sitesinden 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ve Yenileme Sınavı sonucunu aratarak sorgulama yapabilir.

İlgili resmi internet sitesinde adaylar kişisel bilgiler kısımlarını doldurarak sorgulama yapabiliyor.

Sonuç ekranında; doğru-yanlış sayınız, puanınız ve “geçti/kaldı” durumu görüntülenecektir.

Eğer sonuç sayfasında “117. Dönem” görünmüyorsa, sonuçların henüz açıklanmamış olması ihtimali vardır. Öte yandan önceki dönem olan 116. dönemin sonuçlarının 12 Eylül 2025 tarihinde açıklandığı bildirildi.