12 asker için son görev: Türkiye şehitlerini uğurluyor!

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerin yasını tutuyor. Şehit olan askerlerden 10'u daha bugün son yolculuklarına uğurlanacak.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak ve Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

Üsteğmen Ege Akar henüz 26 yaşındaydı. Akar'ın İzmir Buca'daki ailesine şehit haberi verildi. Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli astsubaydı. Şehidin annesi de askeriyeden emekli memurdu.

Şehide son veda

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Buca'daki babaevinde helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ne getirildi.

Şehidin kardeşi Bilge Akar, tabuta abisinin kılıcını koydu. Şehit Akar'ın silah arkadaşları aileye baş sağlığı diledi. Askeriyeden emekli anne Jüliye Akar, cenaze önündeki kalabalığı uyararak, "Oğlumu son kez doya doya görmek istiyorum." dedi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda top arabasına kadar taşındı. Anne Jüliye ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay baba Özcan ve kardeşi Bilge, el ele cenazenin arkasından yürüdü ve hep birlikte asker selamı verdi.

Anne Akar: Hakkım sana helal yavrum

Anne Akar, cenazenin geçişi sırasında, "Hakkım sana helal yavrum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, şehidin dedesi Mehmet Akar da tekerlekli sandalyeyle torununun cenazesine katıldı.

Şehit Akar, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir'den ikinci şehit haberi de Astsubay Fikret Mangura'dan geldi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Akhisarlı Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

6 yaşındaki kızının son bakışı yürekleri dağladı

Şehidin 6 yaşındaki kızı Deniz Ece'nin şehit babasının tabutuna bakışı ise yürekleri dağladı.

Şehit Fikret Mangura (37) için Akhisar Yeni Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi Misliye Ozan ile eşi Melahat Mangura büyük üzüntü yaşarken, pankreas kanseri tedavisi gören emekli polis babası Vasfi Mangura da cenazeye sedye ile katıldı. Şehidin annesi, babası, erkek kardeşi, eşi ve minik kızı tabuta sarılıp öperek gözyaşlarına boğuldu. Minik Deniz'in şehit babasının tabutuna bakışı ise yürekleri dağladı. Cenaze namazı öncesi minik Deniz'e babasının askeri beresi takıldı.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenaze aracına yerleştirilen şehidin naaşı, dualar ve tekbirlerle İzmir'in Seferihisar ilçesindeki şehitliğe defnedilmek üzere Akhisar'dan Seferhisar'a doğru yola çıktı.

Melahat Türenç ile evli olan 37 yaşındaki şehit Fikret Mangura, 6 yaşında Deniz Ece isimli bir kız babasıydı.

37 yaşındaki şehit astsubaydan geriye, 2018 yılındaki düğün görüntüleri kaldı. Şehidin 6 yaşında kızı vardı.

"Eğer olur da bir gün şehit olursam..."

Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık 24 yaşındaydı, 4 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyordu. Görev bölgesindeki bir mağaraya girmeden önce arkadaşlarına "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim paylaş bunu." sözleriyle vasiyet bırakmıştı.

Uyanık'tan geriye; Kur'an okuduğu video kaldı. Şehidin Bitlis'te yaşayan ailesine acı haber verdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

Merkez Ersan Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen törende şehit Uyanık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Dua ederek cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Kadir Koçak, Uyanık için helallik istedi.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve askerler, gözyaşlarına hakim olamayan şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.

Askerler tarafından top arabasına konulan şehidin naaşı, daha sonra defnedilmek üzere Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyüne götürüldü.

Törene, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Ağrı 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, askerler, polisler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ordulu şehit Uzman Çavuş Kani Obi, 29 yaşındaydı. Onun da silah arkadaşlarına bir vasiyeti vardı. Çok fazla fotoğraf çektirmeyen Obi; şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra bir fotoğrafının yayınlanmasını istemişti.

Şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Korgan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Ordu Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Çayırkent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında aynı mahalledeki Erocak Camisi'ne taşındı.

Buradaki cenaze törenine, şehidin annesi Fatma Obi ve 8 kardeşi ile Ordu Valisi Muammer Erol, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan 29 yaşındaki şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanına defnedildi.

25 yaşındaki Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, 2 yıl önce göreve başlamıştı. Şehit asker, kendisi gibi yetim öğrencilere 2 yıldır, lisedeki bir öğretmeni aracılığıyla harçlık veriyordu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Özkanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaköy Devlet Hastanesi morgundan cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy İlçe Meydanı'na getirildi.

Şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehidin annesi, ağabeyi ve dedesine baş sağlığı diledi.

Ömer Ali Özkanlı, şehit torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

Şehidin kuzeni Mehmet Bulat ise "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin silah arkadaşlarından biri dede Özkanlı'ya sarılarak "Özkan beni kurtardı ben onu kurtaramadım." diyerek gözyaşı döktü.

Anne Huriye Özkanlı ve şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak ağladı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkanlı'nın naaşı, Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak'ın kuzeyinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden biri de Astsubay Abdurrahman Akdoğan'dı. Şehidin ailesi Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşıyordu. 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan şehit astsubayın görev yeri Hakkari'ydi. Bomba uzmanı olarak Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeydi. 4 kardeşi olan Şehit Abdurrahman Akdoğan bekardı. Şehit asker için Malatya'da cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, şehidin babası Remzi Akdoğan'ı teselli etmeye çalıştı. Şehit asker, cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

26 yaşındaki şehidin babası baba Remzi Akdoğan, anne Sebahat Akdoğan ve kardeşleri cenaze töreninde büyük üzüntü yaşarken, kılınan namazın ardından Şehit Abdurrahman Akdoğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Pütürge İlçe mezarlığına getirildi. Şehidin naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, askeri ve mülki erkân, polis teşkilatı, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katıldı.



Balıkesir'e de şehit haberi verildi. Şehit Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak 23 yaşındaydı, bekardı, 5 kardeşi vardı. Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. 3 Temmuz doğumlu şehit asker birkaç gün önce doğum gününü kutlamıştı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) naaşı memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

Şehit Kuşak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı Kepsut Merkez Sanayi Camisi'ne getirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, şehidin babası Mehmet (66) ve anne Cemile Kuşak'ı (65) yalnız bırakmadı.

Şehidin ağabeyi Halil Kuşak, törenine kardeşinin üniformasını giyerek katıldı.

Şehidin babası Mehmet Kuşak daha sonra tabuta sarılarak, "Bayrağa sarıldım bak yatıyorum, vatan için kanımı akıtıyorum, sevgilimi emanet bırakıyorum, vatan için öldüm ağlama babam, vatan için öldüm ağlama babam." sözlerini söyledi.

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı namazının ardından top arabasına konulan şehit Kuşak'ın naaşı, kırsal Alagüney Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Er Mahsun Yeşildemir'in şehit haberi Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki ailesine ulaştı. 10 çocuklu ailenin 9'uncu çocuğu olan Mahsun Yeşildemir bekardı.

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gözyaşları sel oldu

Kahraman Mehmetçik için bugün ikindi namazına müteakip Adilcevaz’a bağlı Karaşeyh Köyü Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Gözyaşlarının sel olduğu törende, dualar eşliğinde edilen son veda yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Mahsun Yeşildemir’in naaşı, askerlerin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak burada defnedildi.

Törende kısa bir konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, "Şehitlik mertebesine ulaşan Şehidimiz Mahsun Yeşildemir’e Rabbimden rahmet diliyorum. Bugün burada şehidimizi son yolculuğuna uğurlarken, vatanımıza böylesine hayırlı evlat yetiştirdiği için şehidimizin babasının ve annesinin ellerinden öpüyorum ve kardeşlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz Kaymakam Vekili ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren üniversitesi Rektörü Necmettin Elmastaş, askeri yetkililer, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

Uzman Çavuş Ümit Üzüm evli ve 3 çocuk babasıydı. Şehadet haberi, Sivas’ta yaşayan eşine verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin naaşı baba ocağına getirilerek helallik alındı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan 37 yaşındaki şehidin naaşı, kırsal İncedere Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Şehit Üzüm'ün cenazesi, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında Sarız ilçe Merkez Camisi'ne getirildi. Bir süre askerlerin omuzunda taşınan şehidin naaşı katafalka konuldu.

Elindeki oyuncağıyla şehit babasına sarıldı

Elindeki oyuncağıyla babasının tabutuna sarılan 9 yaşındaki Ayşe Mina Üzüm ile aile yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekibi, aile yakınlarını teskin etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile protokol üyeleri, şehidin eşi Nazan Üzüm ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, İncedere Mahallesi'ndeki şehitlikte defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca evli ve 3 çocuk sahibi olan şehit Üzüm'ün, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında 7 akrabasını kaybettiği öğrenildi.

Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin'in İstanbul'daki ailesine de acı haber ulaştı. 1,5 yıldır görevde olan 23 yaşındaki Gültekin, asker olmayı çocukluğundan beri istiyordu.

İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin (23) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından Fatih Yedikule'deki baba ocağına getirilen Gültekin için burada "helallik" alındı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde şehidin ailesi gözyaşı döktü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende fenalaşan şehidin ablasına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İl Müftüsü Safi Arpaguş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Gültekin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.

Niğde de şehit haberi ulaşan illerden. 31 yaşındaki Uzman Çavuş Enver Yaman evli ve 2 çocuk babasıydı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Niğdeli Uzman Çavuş Enver Yaman Niğde merkeze bağlı Edikli Kasabasında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene şehit Enver Yaman’ın eşi, çocukları ve annesi, babası ve kardeşlerinin yanı sıra, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Milletvekilleri Cevahir Uzkurt, Cumali İnce, Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Enver Yaman, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Malatyalı Teğmen Furkan Sert'in anne ve babası, şehit haberini İstanbul'da aldı. Malatya'ya dönen ailenin evine Türk bayrağı asıldı.