12 ay sonra zirveyi görmüştü: Türkiye'nin risk primi düşüyor!

Geçen hafta başlayan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesiyle birlikte piyasalarda yaşanan sarsıntı, Türkiye'nin Kredi Risk Primi (CDS) 330 puana kadar yükselerek 2024 Mart ayından sonra 12 aylık zirveyi görmüştü.

Merkez Bankası ve SPK'nın eşzamanlı olarak piyasalara yönelik adımlar atmasının ardından, Türkiye'nin CDS puanı pazartesi gününden itibaren düşüşe geçti. 330'a kadar yükselen CDS, dün 316'ya gerilerken bu sabah itibariyle de 306'ya düştü.

CDS nedir? Kredi Risk Primi piyasaları nasıl etkiliyor?

Finansal piyasalarda önemli bir gösterge olan CDS (Kredi Risk Primi), bir ülkenin veya kurumun iflas riskini ölçen bir kriter olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, belirli bir borcun ödenmeme riskine karşı sigorta niteliğinde olan bu primi dikkate alarak hareket ediyor.

CDS primi yükseldiğinde, borçlunun kredi riskinin arttığı, düştüğünde ise riskin azaldığı anlamına geliyor. Bu değer; ekonomik istikrar, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşulları gibi faktörlerden etkileniyor. Yatırımcılar için risk algısının bir barometresi olan CDS, finansal karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynuyor.