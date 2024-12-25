12 belediye başkanı ile 4 milletvekili daha AK Parti'ye katılacak iddiası

Besti KARALAR/ ANKARA

Uzun süredir, Gelecek, DEVA ve SP’li bazı milletvekillerinin partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı iddiaları dolaşıyor. Bu istifaların 2025 yılı bütçe görüşmelerinden önce gerçekleşmesi bekleniyordu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘bütçe görüşmeleri öncesi şık olmaz’ diyerek ertelenmesini istediği öne sürüldü.

12 belediye başkanı ile 4 milletvekili daha AK Parti'ye katılacak

AK Parti Grup toplantısında değişik partilerden 4 ilçe olmak üzere toplam 12 belediye başkanı ile yine iki ayrı partiden 4 milletvekilinin partiye katılacağı iddia edildi. Ahmet Davutoğlu’nun partisi Gelecek’ten, Ali Babacan’ın partisi DEVA ve SP’den bazı milletvekillerinin önümüzdeki günlerde AK Parti’ye geçeceği kulislerde konuşuluyor.

Bu iddialar konuşulurken, Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın, partisinden istifa ettiği açıklaması geldi. Yamalı'nın istifasının ardından SP ve Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu da düşmüş oldu.

Nedim Yamalı'nın istifasının, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, geçtiğimiz günlerde "Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadım ve kopmayacağım. Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım” açıklamalarının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Davutoğlu’nun açıklamaları AK Parti de çok fazla yankı uyandırmadı. Davutoğlu’nun geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partiye yönelik sözlerinin unutulmadığı belirtiliyor. AK Partililer Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ndeki milletvekilleri için ise, ‘AK Parti’nin kapısı herkese açık’ yorumlarını yapıyorlar. AK Parti’de, Davutoğlu’na kapalı olan kapının, Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partili milletvekillerine açık olduğu dile getiriliyor.

Grup düştü bir vekil aranıyor

Yamalı’ın istifasının ardından grubun düşmesi Meclis’i hareketlendirdi. SP Kökenli milletvekillerinin, 19’a düşen milletvekili sayısını 20’ye çıkarmak için başta bağımsız milletvekilleri olmak üzere pek çok kişiye, “grubumuzu devam ettirmek için bir milletvekiline ihtiyacımız var. Bize katılın ve destek verin” diye teklif götürdükleri öne sürüldü.