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12 gündür kayıp olarak aranıyordu! Pelin'den acı haber geldi

Manisa'da 12 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. Şüpheli olarak erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U. gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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12 gündür kayıp olarak aranıyordu! Pelin'den acı haber geldi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Pelin Karaca'dan 26 Eylül'de haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

Ekiplerin 12 gündür süren çalışmaları sonucu Karaca'nın cansız bedeni, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu.

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U'yu (37) şüpheli olarak gözaltına aldı.

Pelin Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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