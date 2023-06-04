12 Haziran'da üçlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bugünkü görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettim. Türkiye son derece önemli bir NATO müttefikidir.

İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü uzlaşıların altını çizmek istiyoruz. Bugün ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak mekanizmanın güçlü bir şekilde devam etmesi için anlaşıya vardık.

Son olarak buraya birkaç ay önce korkunç yıkıma neden olan depremin ardından dayanışma göstermek için buraya gelmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemde kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettim. NATO'nun önümüzdeki ay yapılacak görüşmesine yönelik fikir işbirliğinde bulunduk.

Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldık. İsveç Türkiye'nin endişelerini gidermek için adım attı. İsveç taahhütlerini tamamlamıştır. 12 Haziran haftasında İsveç Türkiye ve NATO bir araya gelecek. NATO'ya üyelik İsveç'i daha güçlü yapacaktır ancak aynı zaman NATO'yu ve Türkiye'yi de daha güçlü yapacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.20 civarında başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi dün akşam açıklamış, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmuştu.