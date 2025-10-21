11 ilde BMW operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

  1. Ekonomim
İstanbul merkezli 11 ilde, depremde veya kazada hurdaya dönen araçların şasi numaralarını 'change' yöntemiyle yurt dışından getirilen lüks otomobillere aktararak dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon düzenlendi; 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, lüks otomobiller üzerinden “nitelikli dolandırıcılık” yapan bir suç örgütü çökertildi. Operasyonda 72 şüpheliden 40’ı gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “M3” kod adlı F.M.’nin liderliğini yaptığı örgütün, özellikle BMW’nin “M” serisi araçlarında “change” yöntemiyle sahtecilik yaptığı ortaya çıkarıldı. Soruşturmada örgütün şimdiye kadar 50 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

"Proje araç" adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenleniyordu

Soruşturmada, suç örgütü üyelerinin çalışma yöntemi de ortaya çıktı. Buna göre zanlılar depremde zarar gören veya kazada kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını alıyordu.

Yurt dışından getirilen araçlara bu numaraları "change" yöntemiyle uyarlıyordu. Bu araçlara "proje araç" adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenleniyordu. Araçlar orijinalmiş gibi gösterilerek vatandaşlara yüksek fiyatlarla satılıyor ve bu yolla "nitelikli dolandırıcılık" yapılıyordu.

40 şüpheli gözaltına alındı

Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 40 şüpheli gözaltına alındı.

"Change" yapılan 50 araçtan 43’ü ele geçirilirken, araçlar üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu sahtecilik kesinleşti. Diğer şüphelilerden 4'ünün cezaevinde olduğu, 5'inin ise yurt dışında firari olduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

