  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon: 33 şüpheli yakalandı
Takip Et

12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon: 33 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 12 ilde düzenlenen "Gürz-13" operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon: 33 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-13" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 33 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, bölücü terör örgütü propagandasını yaptıkları, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini aktararak, polis ekiplerini tebrik etti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanlardan tahminler...En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanlardan tahminler...Ekonomi
9 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...9 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Asgari ücret erimeye devam ediyor: Türkiye, Avrupa’da en düşük beşinci brüt ücrete sahip ülke olduAsgari ücret erimeye devam ediyor: Türkiye, Avrupa’da en düşük beşinci brüt ücrete sahip ülke olduEkonomi
Kabine bugün toplanacak: İşte öne çıkan gündem maddeleri...Kabine bugün toplanacak: İşte öne çıkan gündem maddeleri...Gündem

 

Gündem
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Akıllı yatırımcıları ilgilendiren her şey: Paranın Yönü 15. sayısıyla bayilerde!
Akıllı yatırımcıları ilgilendiren her şey!
Narin cinayetinde kimler gözaltında? İşte yanıt bekleyen sorular
Narin cinayetinde kimler gözaltında? İşte yanıt bekleyen sorular
Okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
Okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
Sapphire AVM kapandı
Sapphire AVM kapandı
Okullar açılıyor... 20 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak
Okullar açılıyor... 20 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak