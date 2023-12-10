12 ilde terör operasyonu: 78 barınma alanı imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-33 operasyonlarında; 78 barınma alanının imha edilerek çok sayıda anti-tank, Obüs, ve top mühimmatı ile Tanksavar silahının ele geçirildiğini bildirdi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-33” operasyonlarında; 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda anti-tank, Obüs, ve top mühimmatı ile Tanksavar silahı ele geçirildi." dedi.
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