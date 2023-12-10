  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 12 ilde terör operasyonu: 78 barınma alanı imha edildi
Takip Et

12 ilde terör operasyonu: 78 barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-33 operasyonlarında; 78 barınma alanının imha edilerek çok sayıda anti-tank, Obüs, ve top mühimmatı ile Tanksavar silahının ele geçirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
12 ilde terör operasyonu: 78 barınma alanı imha edildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-33” operasyonlarında; 78 barınma alanı imha edilerek çok sayıda anti-tank, Obüs, ve top mühimmatı ile Tanksavar silahı ele geçirildi." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Balıkesir'de şok asayiş uygulaması: Aranan 11 şüpheli yakalandıBalıkesir'de şok asayiş uygulaması: Aranan 11 şüpheli yakalandıGündem
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Zonguldak'taki heyelanlara ilişkin açıklamaİçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu'ndan Zonguldak'taki heyelanlara ilişkin açıklamaGündem

 