12 kat yerine 31 kat yaptılar, imar planı iptal edildi: Esenyurt’ta binlerce kişi evsiz kalabilir

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan İstanbul'un Esenyurt'ta Haramidere bölgesini kapsayan TEM Güneyi 4. Etap Uygulama İmar Planı’na ve bölgeye verilen ruhsata ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi’nde açılan iptal davası sonuçlandı. Mahkemenin verdiği iptal kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da onandı ve karar kesinleşti. Değeri 50 milyar doların üzerinde olduğu değerlendirilen bölgede yaklaşık 80 bin kişi yaşıyor. Olası bir yıkım kararı çıkması halinde binlerce kişi etkilenecek.

Davayı bölgede oturan biri açtı

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre iptal kararına giden süreç şöyle gelişti:

Esenyurt’un en büyük ve tartışmalı imar planlarından biri olan ve Haramidere'de yer alan TEM Güneyi 4. Etap Uygulama İmar Planı 2013’te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi Meclisleri tarafından kabul edildi. Gökdelen inşaatları büyük bir hızla başlarken, aynı bölgede yaşayan Z.Ö., olması gerekenden daha yüksek yapılar yapıldığı gerekçesiyle 16 Aralık 2015’te Esenyurt Belediyesi’ne başvurdu ve imar planının iptalini talep etti. Talebi reddedilen Z.Ö., bunun üzerine 17 Mart 2016’da İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Yerel Mahkeme başvuruyu reddetti

Z.Ö. mahkemeye verdiği dilekçede imar planında taşınmazın yüksekliğinin 36,50 metre (12 kat) olması gerektiğini, mevcut durumda ise 25-30 kat ve üzeri yapılaşma gidildiğini, plan ilkelerine uyulmadığını, söz konusu taşınmazın silueti olumsuz etkileyeceği, bütüncül bakış açısından görüntüyü tamamen yok edip kapatacağını, ibadet alanlarının konut alanına çevrilerek toplumsal dokunun zedeleneceğini belirtti. İstanbul 10. İdare Mahkemesi de Z.Ö'nün başvurusunu 17 Ekim 2017'de reddetti.

Z.Ö., bu kez dosyayı 2019'da bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi’e taşıdı. Dördüncü İdari Dava Dairesi 2020'de Ö.Z.'nin talebini kabul eti ve imar planını iptal etti.