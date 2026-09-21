12 milletvekilinin daha AK Parti'ye geçeceği iddia edildi

Gazeteci Sinan Burhan, 12 milletvekilinin AK Parti'ye katılabileceğini söylediğ değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her isme kapı açmadığını, ancak onay vermesi halinde geçişlerin olabileceğini söyledi. Sinan Burhan ayrıca AK Parti'ye geçecek milletvekillerinin farklı partilerden olduğunu belirtti.

Diğer yandan Sinan Burhan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ıngeçeceğini savundu.

Burhan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



“Şu anda farklı siyasi partilerden 12 civarında milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanımız onay verirse AK Parti'ye geçme durumu söz konusu. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bu sayı nasıl yakalanır deniyor ya... Sayın Cumhurbaşkanımız herkese kapıyı açmıyor, herkese gelin demiyor. Şu an için 12 civarında milletvekili eğer Sayın Cumhurbaşkanımız kabul ederse AK Parti'ye geçmesi söz konusu. Bu önümüzdeki günlerde çok konuşulacak çok tartışılacak bir konu.”