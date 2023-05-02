12. sınıf öğrencileri için devamsızlık kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 12'nci sınıf öğrencilerini devamsızlıktan bırakmayacaklarını söyledi.

Özer, CNN Türk canlı yayınında gündemle ilgili soruları yanıtladı. Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam olduğuna dair rapor verilmeyen hiçbir okulda eğitim öğretime başlamadıklarını söyleyerek, "Bölgede 20 bin 868 okulumuz vardı. Sadece okul değil aynı zamanda öğretmenevi, uygulama oteli, lojistik destek mekanizmaları olan kurumlar vardı. İlk depremde sadece 24 okulumuz yıkıldı. Aslında bölgedeki en güvenli binaların yine okullar olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

Depremden etkilenen illerde eğitim gören öğrencilerin diğer illere nakil aldırmasına ilişkin soru üzerine Özer, "Bugün itibarıyla 59 bin 922 öğrenci yani yaklaşık 60 bin öğrenci geri döndü. Deprem üssü Kahramanmaraş'tı ve en fazla geri dönüş Kahramanmaraş'ta. 19 bin 22 öğrenci geri dönmüş. Kahramanmaraş'ı Hatay izliyor, en çok etkilenen iller. 10 bin 953 öğrenci Hatay'a dönmüş. Üçüncü ilimiz Gaziantep, 8 bin 6 öğrencimiz dönmüş." yanıtını verdi.

"2. dönem sınava girmezse birinci dönemin notu geçerli olacak"

Özer, öğrencilerin deprem bölgesindeki koşullar iyileştikçe eğitimin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini, eğitim ortamlarının da niteliğinin iyi olduğunu gördükçe memleketlerine döndüğünü söyledi.

Deprem sürecinde öğretmenlerin büyük çaba sarf ettiğini belirten Özer, "Gönüllü öğretmenlerimiz, MEB AKUB ekibi, 4 bin 531 öğretmenimiz orada arama kurtarma çalışmalarına destek oldular, çok sayıda canımızı enkaz altından kurtardılar. Diğer taraftan yemek pişirdiler, ekmek ürettiler, ihtiyaç duyulan tüm ürünleri üretip oradaki vatandaşlarımıza ilettiler. Çadırların tüm organizasyonları şu anda öğretmenlerimizde." diye konuştu.

Deprem bölgesinde eğitim gören öğrencilere ilişkin not sistemini de değiştirdiklerini hatırlatan Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Öğrenci ikinci dönem sınava girmezse birinci dönemin notu geçerli olacak. Eğer devam edip girerse iki seçenek var. O derste birinci dönem notundan düşük alabilir veya yüksek alabilir. Düşük olursa dikkate almayacağız, yüksekse dikkate alacağız. Bu öğrencilerimizin de sınava girmesiyle ilgili motivasyonlarını artıran bir teşvik. Orta öğretimde de tüm çocuklarımızı sorumlu ders sayısına bakmaksızın bir üst sınıfa geçireceğiz."

Bakan Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin soru üzerine, "Öğrencilerimiz rahat olsunlar, öğrencilerimizi çok fazla yormayacağız." dedi. Deprem bölgesinde 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için 3 bin 450 destekleme ve yetiştirme kurs noktası oluşturduklarını hatırlatan Özer, bölgedeki öğrenciler için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Deprem bölgesindeki öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına ilişkin Özer, "Bu öğrencilerimiz için oradaki öğretmenlerden ziyade, Bakanlığın soru hazırlama mekanizmalarında çalışan uzman öğretmenlerimizi bölgeye gönderdik. Daha pozitif ayrımcılık yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, 12'nci sınıfta okuyan öğrencilerin devam durumuna ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu dönem özellikle depremden dolayı travmalı bir süreç yaşandı, sadece 10 ili etkilemedi, hepimiz acı çektik, çocuklarımız acı çektiler, oradaki arkadaşlarını düşündüler, onun için bunu erken açıklayacağız. 12'nci sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, onlar muaf olacaklar, rahat bir şekilde YKS'ye hazırlansınlar."

Telafi programı

Özer, 1 Ağustos ile 1 Eylül arasında deprem bölgesindeki tüm illerde eğitim gören öğrencilere yönelik ilk, orta ve lise düzeyinde telafi programının yapılacağını ifade etti.

Meslek liselerinin çok cazip hale geldiğini ve öğrencilerde teveccühün çok yükseldiğini belirten Özer, "ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1'lik dilimde, Ankara Fen Lisesi'ne gitmiyor, oraya gidiyor. Katsayı uygulamasının tersine çevirdiği, akademik olarak başarılı öğrencileri uzaklaştırdığı mesleki eğitime artık başarılı öğrenciler teveccüh gösteriyor, bu çok önemli." diye konuştu.