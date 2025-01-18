12 yaşındaki Eslem, sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem evladımızın vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde sürdürülecektir."

Bakan Tunç, hayatını kaybeden Eslem Teker'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Olay

Hakkari'de olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker (12), bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Olayı gören çevredekilerin kurtardığı Teker, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Eslem Teker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.