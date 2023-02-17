12 yaşındaki Osman, 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki Osman Halabiye, depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekinci Mahallesi'ndeki Buket Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri bir çocuğa ulaştı. Yabancı uyruklu 12 yaşındaki Osman Halebiye, ekiplerin çalışmasıyla depremin 260. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.