1200 metre açığa kadar sürüklendi! 6 yaşındaki çocuk denizde mahsur kaldı
Mersin'de 6 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak denizin 1200 metre açığına kadar sürüklendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde mahsur kalan çocuğu kurtardı. Ekiplerin çocuğu kurtardığı anlar kameralara yansıdı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki çocuk kurtarıldı.
Can yeleği giymişti
Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, 6 yaşındaki Y.Ö. can yeleği giyerek babasıyla birlikte denize girdi.
Y.Ö'nün denizde akıntıya kapılması üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.
Denizin ortasında yüzerken bulundu
Bölgeye intikal eden ekiplerce Y.Ö. denizin yaklaşık 1200 metre açığında kurtarıldı.
Karaya çıkarılan çocuk sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Kurtarma anları kamerada!
Y.Ö'nün kurtarılma anı Sahil Güvenlik ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.