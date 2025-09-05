  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 1200 metre açığa kadar sürüklendi! 6 yaşındaki çocuk denizde mahsur kaldı
Takip Et

1200 metre açığa kadar sürüklendi! 6 yaşındaki çocuk denizde mahsur kaldı

Mersin'de 6 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak denizin 1200 metre açığına kadar sürüklendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde mahsur kalan çocuğu kurtardı. Ekiplerin çocuğu kurtardığı anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
1200 metre açığa kadar sürüklendi! 6 yaşındaki çocuk denizde mahsur kaldı
Takip Et

Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde akıntıya kapılan 6 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Can yeleği giymişti

Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, 6 yaşındaki Y.Ö. can yeleği giyerek babasıyla birlikte denize girdi.

Y.Ö'nün denizde akıntıya kapılması üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi.

Denizin ortasında yüzerken bulundu

Bölgeye intikal eden ekiplerce Y.Ö. denizin yaklaşık 1200 metre açığında kurtarıldı.

Karaya çıkarılan çocuk sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kurtarma anları kamerada!

Y.Ö'nün kurtarılma anı Sahil Güvenlik ekiplerinin kamerasınca kaydedildi.​​​​​​

Bilim insanları ‘gizli’ tehlikeye karşı uyardı! Beyni 1.5 yıl yaşlandırıyorBilim insanları ‘gizli’ tehlikeye karşı uyardı! Beyni 1.5 yıl yaşlandırıyorDünya
İBB, 8 Eylül'de saat 16:00'ya kadar toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladıİBB, 8 Eylül'de saat 16:00'ya kadar toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladıGündem
Gündem
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü