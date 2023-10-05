123 hakim ve savcı 1. sınıfa terfi etti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) hakim ve Cumhuriyet Savcılarını ilgilendiren Ağustos 2023 dönemi terfi çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

HSK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 3 bin 212 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır. 119 Hakim ve Cumhuriyet Savcımız 1. sınıfa ayrılmış, 123 Hakim ve Cumhuriyet Savcımız 1. Sınıf olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.