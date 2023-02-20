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125 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 125 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Kocaeli'de, yasa dışı yollarla yurda giren 125 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları sürüyor.

Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçleri tarafından yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 125 yabancı uyruklunun işlemleri tamamlandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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