128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/204 sayılı kararla, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Hüseyin Tekin getirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Küçükikiz atandı.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Harun Başıbüyük, Mülkiye Başmüfettişliği'ne Mehmet Mut, Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na Zafer Öz, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na Niyazi Ulugölge getirildi.

27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı kararla ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na, Keskin Kaymakamı Tunahan Çil getirilirken, Sur Kaymakamı Asım Solak da İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.

Yine aynı tarih ve sayılı kararla, 128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi.