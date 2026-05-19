12’nci Yargı Paketi'nde hangi düzenlemeler yer alıyor? İşte masadaki başlıklar

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları tamamlanan ve son şekli verilmek üzere AK parti Grup Başkanlığı’na gönderilen 12’nci Yargı Paketi için çalışmalar sürüyor.

AK Parti Grubu tarafından yasal düzenleme haline getirilecek olan çalışmada bazı yasal başlıklar öne çıkıyor. Teklif Taslağı’nın 19 ayrı kanunda değişiklik veya düzenleme içermesi, yürürlük, yürütme ve 1 geçici madde dâhil toplam 59 maddeden oluşması öngörülüyor.

Teklifin son şekil grupta yapılacak çalışama ile kesinleşecek.

Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi

Teklife suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezaların artırılmasına yönelik çalışma yapılması planlanıyor. Buna göre 12 ilâ 15 yaş grubunda olan çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 15 yıla kadar hapis cezası verilebilmekteyken bu 18 yıla kadar çıkabilecek. 15 ilâ 18 yaş grubunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 24 yıla kadar hapis cezası verilebilmekteyken 27 yıla kadara çıkacak.

Kahramanmaraş düzenlemesi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısından, saldırganın babasının silahını kullanması gibi olayların önüne geçilmesi için de teklif de önlem yer alacak. Buna göre “ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza etmesi suretiyle bu silahın başkası tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yaptırım” öngörülüyor. Silahı ele geçiren kişinin çocuk olması halinde, verilecek ceza 1 kat artırılacak.

Sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulaması

Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'in derlediği habere göre, düzenlemede sosyal medya kullanımına ilişkin de hazırlık yapılması bekleniyor. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların (Instagram, YouTube, Tiktok, X v.b.) Türkiye’deki kullanıcılarına kimlik doğrulama yapması zorunluluğu ile kullanıcılara ait temel kullanıcı bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla paylaşma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor.

IBAN düzenlemesi

Teklif ile IBAN’ını kullandıranlara ilişkin de düzenleme gelecek. Kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili, müstakil suç olarak kabul edilecek. Buna göre, dolandırıcılık suçuna yönelik herhangi bir iştirak durumunun bulunmaması halinde, failin 245/B maddesi uyarınca cezalandırılması söz konusu olabilecek. Fiil dolandırıcılık suçunun unsuru olması halinde ise fail dolandırıcılık suçundan sorumlu olacak.

Nafaka düzenlemesi

Taslakta yoksulluk nafakasına ilişkinde düzenleme olması bekleniyor. Buna göre yoksulluk nafakasının süresinin, 5 yıldan az olmamak üzere evlenmenin yapıldığı tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar olması planlanıyor. Ancak yükümlünün haksız fiili sebebiyle nafaka alacaklısının çalışamayacak bir duruma düşmesi veya evlilikte geçen süreye bağlı olarak yaşı ilerlemiş olan nafaka alacaklısının düzenli bir gelirinin bulunmaması halinde daha uzun bir nafaka süresinin belirlenebilecek.