13 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor! İşte AK Parti'ye geçecek isimler

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından siyasi arenada önemli bir gelişme yaşandı. Bugün yapılan açıklamaya göre, 13 Belediye Başkanı, AK Parti'ye katılma kararı aldı. Bu değişiklikle birlikte, söz konusu belediye başkanlarının isimleri de belli oldu.

AK Parti, yerel seçimlerin ardından partisinin sayısını artırmaya devam ediyor. 13 Belediye Başkanı'nın parti değiştirmesi, özellikle yerel siyasette büyük bir yankı uyandırdı. Bugün yapılacak AK Parti Grup Toplantısı'nda, iki belediye başkanına rozet takılması bekleniyor.

İşte AK Parti'ye geçecek isimler:

YRP'den Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi belediye başkanı Selahattin Aysu

YRP'den Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi belediye başkanı İlhami Zeyrek

YRP'den Ağrı Hamur ilçe belediye başkanı İsmet Aslan

YRP'den istifa eden Batman Beşiri ilçe belediye başkanı Alpaslan Karabulut

HDP'den istifa eden Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut

YRP'den istifa eden Batman Merkez Belde belediye başkanı İmadeddin Ekmiş

İyi Parti'den istifa eden Bingöl Yedisu ilçe belediye başkanı Sedat Uçar

DP'den istifa eden Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde belediye başkanı Mustafa Duran

YRP'den istifa eden Konya Yalıhüyük ilçe belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz

Bağımsız Konya Hüyük ilçe belediye başkanı Sadık Sefer

YRP'den istifa eden Sivas Merkez ilçe belediye başkanı Ali Aydemir

Bağımsız Trabzon Vakfıkebir ilçe belediye başkanı Fuat Koçal

YRP'den Trabzon Arsin ilçe belediye başkanı Hamza Bilgin