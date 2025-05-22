13 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve çeşitli suçlarla kamuya zarar verdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyon, Kocaeli, Antalya, Bursa, Trabzon, Mersin, Çanakkale, İstanbul, Kırıkkale, Batman, Gaziantep, Sakarya ve Eskişehir illerinde eş zamanlı olarak yapıldı.

26 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte belgelerle çeşitli kamu kurumlarına kaçak akaryakıt sattıkları, üç farklı kurumun kalorifer yakıtı ihalelerine hile karıştırdıkları ve bazı kamu görevlilerine rüşvet verdikleri belirlendi.

329 bin litre karışımlı akaryakıta el konuldu

Operasyon kapsamında kamu kurumlarına verilmesi planlanan 43 ton 80 kilogram karışımlı akaryakıt, kamu kurumlarından çalındığı tespit edilen 6 ton 780 kilogram kalorifer yakıtı ile ağır sanayi, tonajlı araçlar ve kamu binalarının ısıtılmasında kullanılmak üzere hazırlanan 329 bin litre karışımlı akaryakıta el konuldu.

Şüpheliler hakkında, "akaryakıt kaçakçılığı", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma", "mühür bozma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.