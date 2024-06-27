  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 13 ilde Narkoçelik-24 operasyonu: 911 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Takip Et

13 ilde Narkoçelik-24 operasyonu: 911 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 28'inin tutuklandığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
13 ilde Narkoçelik-24 operasyonu: 911 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-24" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 83 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i tutuklanırken 17'si hakkında da adli kontrol kararı verildi. 5 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

911 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda 911 kilogram uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Ehliyeti olanlar dikkat! Son tarih yaklaşıyor: Yenileme işlemi nasıl yapılır?Ehliyeti olanlar dikkat! Son tarih yaklaşıyor: Yenileme işlemi nasıl yapılır?Ekonomi

 

Konut sektörü alarm veriyor! Ev sahipliği oranı düştü, kiralıkta sorunu büyüyorKonut sektörü alarm veriyor! Ev sahipliği oranı düştü, kiralıkta sorunu büyüyorEkonomi

 

İşte bölge bölge hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısıİşte bölge bölge hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısıGündem

 

Bahçelievler'de 7 katlı bina kısmen çöktü: Ölü ve yaralı var mı?Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?Gündem

 