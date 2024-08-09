13 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonu

Aydın merkezli 13 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Antalya, Niğde, İstanbul, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, Yalova, Ankara, Adana, Zonguldak ve Amasya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "yasa dışı bahis" ve "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarını örgütlü olarak işlediği gerekçesiyle 35 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı bahis ve çevrim içi kumar altyapılarına entegre olarak tasarlayıp yönettikleri bahis sitelerinde bahis ve canlı kumar oyunları oynattıkları, bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirtildi.

Suç örgütünün genel yönetim, canlı destek, bonus, risk ve finans yönetimi, pazarlama ve yazılım bölümleri adı altında yapılandığı ifade edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.