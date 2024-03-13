13 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 13 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 13 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 13 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
13 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
13 Mart Çarşamba günü motorin ve benzin grubunda herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 13 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 40.53 TL/L
Motorin Fiyatı: 40.77 TL/L
LPG fiyatı: 21.95 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 40.44 TL/L
Motorin fiyatı: 40.70 TL/L
LPG fiyatı: 21.43 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 41.46 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.76 TL/L
LPG fiyatı: 21.51 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 41.26 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.56 TL/L
LPG fiyatı: 21.85 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 41.88 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.16 TL/L
LPG fiyatı: 21.73 TL/L