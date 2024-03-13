13 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 13 Mart güncel akaryakıt fiyatları

13 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

13 Mart Çarşamba günü motorin ve benzin grubunda herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 13 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa

Benzin Fiyatı: 40.53 TL/L

Motorin Fiyatı: 40.77 TL/L

LPG fiyatı: 21.95 TL/L

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 40.44 TL/L

Motorin fiyatı: 40.70 TL/L

LPG fiyatı: 21.43 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 41.46 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.76 TL/L

LPG fiyatı: 21.51 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 41.26 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.56 TL/L

LPG fiyatı: 21.85 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 41.88 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.16 TL/L

LPG fiyatı: 21.73 TL/L