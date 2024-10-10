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13 polis şehit olmuştu! DEM Partili il başkanı ve 7 kişi gözaltına alındı

Iğdır’da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görev yapan 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Iğdır DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk ve 7 şüpheli, bu saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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13 polis şehit olmuştu! DEM Partili il başkanı ve 7 kişi gözaltına alındı
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Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

8 şüpheli gözaltına alındı

Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. 

İl başkanlığında arama yapılıyor

Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.

Biri muhtar iki kişi tutuklandı

Gerçekleşen terör saldırısında 13 polis memuru şehit olurken olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.

Ne olmuştu?

Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polis şehit düşmüştü.

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