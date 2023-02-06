13 ülkenin arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 13 ülke Türkiye'ye, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler için arama kurtarma ekipleri gönderecek.

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari, günlük basın toplantısında, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Ujvari, çeşitli üye ülkelerden 10'dan fazla kentsel arama ve kurtarma ekibini seferber ettiklerini bildirdi.

Şimdiye kadar Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Romanya'nın göndereceği yardımların onaylandığını belirten Ujvari, ilaveten Macaristan, İtalya, İspanya, Malta ve Slovakya'nın da yardım teklifinde bulunduğunu söyledi.

Şimdiye dek 13 ülkenin yardım göndermesinin söz konusu olduğunu ifade eden Ujvari, durumun gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Ujvari ayrıca AB'nin Türk makamlarına acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdiğini, yetkililer arasında iletişimin sürdüğünü belirtti.

Sözcü, AB'nin gerektiğinde daha fazla desteği koordine etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic daha önce 10 ülkenin ekip göndereceğini duyurmuştu.

"Suriye'den destek talebi gelirse yardıma hazırız"

Depremin Suriye'de de geniş bir alanı etkilediğine ve kayıplara yol açtığına işaret eden Ujvari, şu ana kadar AB'nin Suriye'deki yetkili makamlardan destek talebi almadığını, almaları halinde yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Ujvari, AB'nin şimdilik sadece mevcut insani yardım mekanizmaları üzerinden yapılabilecek yardımları değerlendirdiğini kaydetti.

Avrupa'dan yardım teklifleri gelmeye devam ediyor

Avrupalı yetkililer de deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını dile getirmeyi sürdürüyor.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Facebook'ta paylaştığı videoda, Türk halkının Macar halkının dostu olduğunu ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu takdirde Macaristan'dan 50 kişilik ekibin yola çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Twitter'da "Portekiz, dayanışma içinde olacaktır ve ortaklarımızla koordinasyonla yardıma hazırdır.", Çekya Başbakanı Petr Fiala da "Çek Cumhuriyeti, 68 kişilik arama kurtarma ekibi ile Türkiye'ye yardımda bulunacak. Ekipler bugün saat 14.00’te yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, ülkesinin yardımda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’nun talebi üzerine, Fransa Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderiyor. Kurtarma ekiplerinin önümüzdeki saatlerde yola çıkması bekleniyor." paylaşımında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen ve çok sayıda ölü ve yaralıya yol açan şiddetli deprem haberleri karşısında derin bir şok yaşıyoruz. Az önce Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile görüştüm ve en derin üzüntülerimizi ifade ettim. Bu korkunç doğal afetten çok etkilenen insanlar için üzülüyoruz. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Bu korkunç saatlerde Türk dostlarımızla yas tutuyor ve onların yanında yer alıyoruz." dedi.

Almanya'nın elinden gelen tüm yardımı harekete geçireceğini ifade eden Faeser, "THW (Alman yardım kuruluşu) kamplara acil durum barınakları ve su arıtma üniteleri sağlayabilir. THW halihazırda acil durum jeneratörleri, çadırlar ve battaniyelerden oluşan yardım malzemelerini hazırlıyor ve benim talebim üzerine Türk Sivil Savunması ile yakın koordinasyon halinde." ifadelerini kullandı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyecinin ve iki arama kurtarma köpeğinin, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birkaç saat içinde yola çıkacağı kaydedildi.

Ekibe, İtfaiye Teşkilatında görevli, yıkılan binaları destekleme konusunda uzman, üst düzey yetkili bir mühendisin de eşlik edeceği belirtilen açıklamada, ekipte acil müdahale ekiplerine dahil 5 doktor, kurtarma personeli ve Deprem Planlama ve Koruma Organizasyonu (OASP) Başkanının da yer alacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, tüm ekip C-130 tipi bir uçakla Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanından yola çıkacak.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ve Bulgaristan Kızılhaç Örgütü (BÇK) de Türkiye'ye acil yardım ve ekipler yollayacaklarını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı.

BÇK de yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan 1000 uyku seti yollamaya hazır olduğunu bildirdi.

BÇK, bu yardıma da takviye olarak 1000 battaniye, 1000 nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3 bin battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti.

Türk tarafının uygun görmesi durumunda BÇK'nin 12 kişilik bir kurtarma ekibi ve 5 eğitilmiş köpeğin Türkiye’ye yollanabileceği ifade edildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da "Bu sabah Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı depremle ilgili haberler bizi derinden üzdü. Bir arama kurtarma ekibi bugün Türkiye için yola çıkacak." ifadelerini kullandı.

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Öğleden sonra 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Eindhoven'dan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor. Ayrıca henüz uçuş saati belli olmayan bir uçakta 65 kişi ve 8 kurtarma köpeği gidecek.” ifadelerine yer verildi.