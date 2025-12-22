13 yıl sonra ilk: Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Şam Büyükelçiliği görevi bugün başlıyor

Şam Büyükelçisi olacağı ekim ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kendisine tebliğ edilen, kasım ayında ise Cumhurbaşkanı tarafından ataması yapılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, görevine bugün başlıyor.

Geçici maslahatgüzar Burhan Köroğlu’nun görevinin sona ermesiyle, Türkiye, 13 yıl sonra Şam’da ilk kez "Büyükelçi" düzeyinde temsil edilecek.

Nuh Yılmaz kimdir?

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ Sosyoloji, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde tamamlayan 51 yaşındaki Nuh Yılmaz, 2013 yılına kadar 24 TV, ATV, CNN Türk ve Star gazetesinde gazetecilik yaptı.

2013’te Millî İstihbarat Teşkilatı’na giren Yılmaz, 2023’e kadar burada Hakan Fidan ile birlikte çalıştı. Fidan’ın Haziran 2023’te Dışişleri Bakanı olarak atanmasıyla Dışişleri’ne geçerek Bakan Başdanışmanlığı ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Mayıs 2024’ten bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Yılmaz, ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Afrika meseleleriyle ilgilendi.